ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні розпочалася реконструкція одного з найбільших сховищ газу

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 17:26
В Україні розпочалася реконструкція одного з найбільших сховищ газу
Фото: Дашавське ПСГ (utg.ua)
Автор: Олександр Білоус

Роботи з реконструкції установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу розпочато на Дашавському підземному сховищі газу. Запланована вартість реконструкції - 216,6 млн грн, роботи планується закінчити у IV кварталі 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, Дашавське ПСГ, з проектною потужністю у 2,2 млрд куб. м, є третім за обсягами зберігання природного газу українським газосховищем.

Його реконструкція забезпечить високу якість природного газу, який подається в магістральні газопроводи. Переобладнання установки осушення газу дозволить скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%.

Проект реконструкції Дашавського ПСГ входить до Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік, що було затверджено регулятором у червні цього року. Окрім Дашавського газосховища, у найближчих планах - здійснення капітального ремонту та технічне переоснащення об'єктів Більче-Волицько-Угерського та Богородчанського ПСГ.

Нагадаємо, станом на 21 вересня загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України перевищив рівень 27 млрд куб. м.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка ПХГУкртрансгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся