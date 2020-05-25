В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

Регистрация на дополнительную сессию ВНО продлится до 9 июня
В Украине 25 мая началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Регистрация продлится до 9 июня.
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Сообщается, что зарегистрироваться на дополнительные сессии ВНО могут те, кто не смог пройти регистрацию во время основного периода и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.
Также регистрацию смогут пройти участники АТО и жители оккупированного Донбасса и Крыма, а также заключенные и ученики, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, однако не смогли зарегистрироваться в основной период по уважительными причинам.
"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говоритсяв сообщении.
Также УЦОКО на своем сайте приводит необходимый перечень регистрационных документов. Расписание дополнительной сессии ВНО:
Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения основной сессии ВНО - она пройдет с 25 июня по 17 июля.
Также сообщалось, что на пробное ВНО будут допускать только в защитных масках.
Автор: Иван Петров