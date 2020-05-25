ru
ua

В Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО

Новини » Суспільство   

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО триватиме до 9 червня

В Україні 25 травня розпочалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Реєстрація триватиме до 9 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що зареєструватися на додаткові сесії ЗНО можуть ті, хто не зміг пройти реєстрацію під час основного періоду і проживають на території, де встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Також реєстрацію зможуть пройти учасники АТО і жителі окупованого Донбасу і Криму, а також ув'язнені та учні, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, проте не змогли зареєструватися у основний період за поважними причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - говоритсяв повідомленні

Також УЦОЯО на своєму сайті приводить список необхідних реєстраційних документів. Розклад додаткової сесії ЗНО:

  • 24 липня - фізика;
  • 28 липня - математика;
  • 29 липня - іспанська мова;
  • 30 липня - французька мова;
  • 31 липня - німецька мова;
  • 3 серпня - англійська мова;
  • 4 серпня - українська мова і література;
  • 5 серпня - біологія;
  • 6 серпня - історія України;
  • 7 серпня - географія;
  • 10 серпня - хімія.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення основної сесії ЗНО - вона пройде з 25 червня по 17 липня.

Також повідомлялося, що на пробне ЗНО будуть допускати тільки в захисних масках.

Автор: Іван Петров

► В Іспанії назвали дату відновлення футбольного чемпіонату ► У Черкасах водій отримав три роки в'язниці за наїзд на дитину
Читати всі новини