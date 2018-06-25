В Украине началась процедура ликвидации Верховного суда

Начата процедура прекращения деятельности ВСУ в результате ликвидации

В Украине начата процедура прекращения деятельности Верховного суда Украины (ВСУ) в результате ликвидации. Об этом сообщает "Судова влада України".

Так, согласно закону Украины '' О судоустройстве и статусе судей" начата процедура прекращения деятельности и ликвидации в установленном законом порядке Верховного суда Украины.

Отметим, что во исполнение требований статьи 105 Гражданского кодекса Украины 21 июня 2018 года на сайте Министерства юстиции Украины обнародовано сообщение о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации.

Ликвидационная комиссия будет осуществлять мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица.

Напомним, такая ситуация возникла после того, как сформировался новый состав Верховного суда Украины. Фактически существовал старый ВСУ, в котором работали судьи и аппарат, и новый, сформированный после проведения конкурса.

Согласно законодательству, старый суд должен был прекратить свою деятельность после начала работы нового и вступления в силу новых процессуальных кодексов. Еще в декабре 2017 года пленум Верховного суда Украины должен был принять решение о прекращении деятельности и ликвидации Верховного суда Украины. Однако заседание пленума так и не состоялось в связи с отсутствием кворума.