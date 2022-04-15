В Украине с начала войны выявили почти 100 ДРГ и более 300 коллаборантов

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ выявила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была ликвидирована ДРГ, которая планировала покушение на президента Украины и совершение диверсий в Киеве и других регионах.

Житомирская область

В регионе была раскрыта и нейтрализована вражеская агентурная группа. В нее входили 6 человек, которые распространяли вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитацию среди местного населения.

Киев

В столице задержаны двое местных жителей. Они занимались вымогательством. У владельца одной из столичных СТО подозреваемые требовали автомобили премиум-класса якобы для нужд украинской армии.

Волынская область

СБУ заблокировала незаконный сбыт партии бронежилетов и касок на сумму 18 тысяч долларов. Военное имущество ввезли в Украину под видом гуманитарной помощи.

Черкасская область

Контрразведка СБУ задержала информатора российских оккупантов.