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В Україні з початку війни виявили майже 100 ДРГ і більше 300 колаборантів

Фото: СБУ з початку війни виявила близько 100 ДРГ і більше 300 зрадників (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) з початку війни з Росією виявила понад 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника. У тому числі була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента країни Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що була ліквідована ДРГ, яка планувала замах на президента України і вчинення диверсій в Києві та інших регіонах.

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Контррозвідка СБУ затримала інформатора російських окупантів.

Нагадаємо, в березні СБУ запобігла створенню так званих "народних республік" у західних регіонах України.

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