Украине с начала войны удалось вернуть 46 депортированных Россией детей

Она объяснила, что поиски депортированных детей начинаются с установления поименных списков. Поисками занимают международные организации, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям и России. Речь идет о Международном комитете Красного Креста, ЮНИСЕФ и других структурах.

"Наша задача - наполнить максимум список информацией и передать его в международную организацию", - подчеркнула Герасимчук.

По ее словам, поиск каждого ребенка проводится индивидуально, а единого алгоритма пока не существует. Уполномоченная президента также отметила, что возвращение обсуждается через посредников.

Герасимчук добавила, что сейчас официально подтверждено 5 100 случаев депортации детей, но цифра увеличивается ежедневно.