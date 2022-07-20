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Украине с начала войны удалось вернуть 46 депортированных Россией детей

Фото: в Украину вернули 46 депортированных детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина с начала полномасштабного вторжения вернула 46 детей, которые были принудительно вывезены в Россию. Сейчас официально известно о более 5 тысяч депортированных детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника-уполномоченного президента по правам ребенка Дарью Герасимчук во время брифинга.

Она объяснила, что поиски депортированных детей начинаются с установления поименных списков. Поисками занимают международные организации, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям и России. Речь идет о Международном комитете Красного Креста, ЮНИСЕФ и других структурах.

"Наша задача - наполнить максимум список информацией и передать его в международную организацию", - подчеркнула Герасимчук.

По ее словам, поиск каждого ребенка проводится индивидуально, а единого алгоритма пока не существует. Уполномоченная президента также отметила, что возвращение обсуждается через посредников.

Герасимчук добавила, что сейчас официально подтверждено 5 100 случаев депортации детей, но цифра увеличивается ежедневно.

Напомним, с начала войны в Украине погибли по меньшей мере 353 ребенка, еще 679 - получили ранения.

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