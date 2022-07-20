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Україні з початку війни вдалося повернути 46 депортованих Росією дітей

Фото: в Україну повернули 46 депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна з початку повномасштабного вторгнення повернула 46 дітей, які були примусово вивезені в Росію. Наразі офіційно відомо про понад 5 тисяч депортованих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника-уповноваженого президента з прав дитини Дар'ю Герасимчук під час брифінгу.

Вона пояснила, що пошуки депортованих дітей починаються зі встановлення поіменних списків. Пошуками займають міжнародні організації, оскільки Україна немає доступу до тимчасово окупованих територій та Росії. Мова йде про Міжнародний комітет Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та інші структури.

"Наша задача - наповнити максимум список інформацією і передати його в міжнародну організацію", - підкреслила Герасимчук.

За її словами, пошук кожної дитини здійснюється індивідуально, а єдиного алгоритму поки що не існує. Уповноважена президента також зазначила, що повернення обговорюється через посередників.

Герасимчук додала, що наразі офіційно підтверджено 5 100 випадків депортації дітей, але цифра збільшується щодня.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинули щонайменше 353 дитини, ще 679 - отримали поранення.

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