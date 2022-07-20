Україні з початку війни вдалося повернути 46 депортованих Росією дітей

Вона пояснила, що пошуки депортованих дітей починаються зі встановлення поіменних списків. Пошуками займають міжнародні організації, оскільки Україна немає доступу до тимчасово окупованих територій та Росії. Мова йде про Міжнародний комітет Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та інші структури.

"Наша задача - наповнити максимум список інформацією і передати його в міжнародну організацію", - підкреслила Герасимчук.

За її словами, пошук кожної дитини здійснюється індивідуально, а єдиного алгоритму поки що не існує. Уповноважена президента також зазначила, що повернення обговорюється через посередників.

Герасимчук додала, що наразі офіційно підтверджено 5 100 випадків депортації дітей, але цифра збільшується щодня.