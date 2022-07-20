Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали более 1032 детей. Из них 353 погибли, еще 679 детей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Так, в ночь на 20 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили трое детей - 3, 5 и 15 лет.
Больше всего детей с начала войны пострадали в:
- Донецкой области - 357;
- Харьковской - 191;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Николаевской - 53;
- Херсонской - 52;
- Запорожской - 40.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.
Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.
Как известно, в Украине проверяют все школы перед началом нового учебного года на предмет соответствия требованиям безопасности. В тех учебных заведениях, где не подготовлены бомбоубежища и укрытия со всем необходимым, учеба в офлайн формате не начнется.
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