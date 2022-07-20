Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали более 1032 детей. Из них 353 погибли, еще 679 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Так, в ночь на 20 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили трое детей - 3, 5 и 15 лет.

Больше всего детей с начала войны пострадали в:

Донецкой области - 357;

Харьковской - 191;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.