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Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

Новина українською →
Киев, Среда 20 июля 2022 10:03
Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали более 1032 детей. Из них 353 погибли, еще 679 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Так, в ночь на 20 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили трое детей - 3, 5 и 15 лет.

Больше всего детей с начала войны пострадали в:

  • Донецкой области - 357;
  • Харьковской - 191;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.

Как известно, в Украине проверяют все школы перед началом нового учебного года на предмет соответствия требованиям безопасности. В тех учебных заведениях, где не подготовлены бомбоубежища и укрытия со всем необходимым, учеба в офлайн формате не начнется.

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