В Украине с начала войны убито 20 журналистов: список
Фото: В Украине с начала войны убито 20 журналистов (pixabay.com)
В Украине с начала полномасштабной войны России были убиты 20 украинских журналистов. Национальный союз журналистов обнародовал список работников СМИ, которые погибли с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЖУ в Telegram.
В союзе сообщили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.
Список убитых журналистов:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведоравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
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