В Украине с начала войны убито 20 журналистов: список

В Украине с начала полномасштабной войны России были убиты 20 украинских журналистов. Национальный союз журналистов обнародовал список работников СМИ, которые погибли с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЖУ в Telegram .

В союзе сообщили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.