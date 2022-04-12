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В Украине с начала войны убито 20 журналистов: список

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 15:38
В Украине с начала войны убито 20 журналистов: список Фото: В Украине с начала войны убито 20 журналистов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с начала полномасштабной войны России были убиты 20 украинских журналистов. Национальный союз журналистов обнародовал список работников СМИ, которые погибли с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЖУ в Telegram.

В союзе сообщили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

Список убитых журналистов:

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олейник
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведоравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец

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