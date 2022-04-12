В Україні з початку війни вбито 20 журналістів: список

В Україні з початку повномасштабної війни Росії було вбито 20 українських журналістів. Національна спілка журналістів оприлюднила список працівників ЗМІ, які загинули з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НСЖУ в Telegram .

У союзі повідомили, що тільки за офіційними даними офісу генпрокурора, станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них також представники іноземних ЗМІ.

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