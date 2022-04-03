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В Украине с начала войны разрушены более 23 тысяч километров дорог

Фото: в Украине разрушены 23 тысячи километров дорог (t me Tsaplienko)
Автор: Наталья Юрченко

В результате российской агрессии и активных боевых действий на территории Украины были разрушены более 23 тысячи километров дорог. Предварительные убытки составляют 874 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Укравтодора Андрея Ивко во время брифинге Ukraine Media Center.

"На 3 апреля у нас разрушено 23 тысячи километров дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и тому подобное. Общая сумма ущерба - ред.), которую мы уже подсчитали, - это 874 млрд гривен", - отметил Ивко.

Наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и части территории севера Украины. Дорожную инфраструктуру больше всего разрушают ракетные обстрелы со стороны России.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Николаев.

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