В Украине с начала войны погибли 227 детей

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 227 детей. При этом пострадали более 420 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 14 мая 2022 года более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 12 мая в больнице умер 12-летний мальчик, который был ранен в начале месяца при обстреле Попасной Луганской области.
Больше всего пострадало детей в
Ранее сообщалось, что 218 детей, получивших ранения в результате российской агрессии, находятся в медицинских заведениях и продолжают лечение.
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