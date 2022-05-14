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В Україні з початку війни загинули 227 дітей

Фото: в Україні з початку війни загинули 227 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 227 дітей. При цьому постраждали понад 420 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 14 травня 2022 року понад 647 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними, 227 дітей загинули і понад 420 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 12 травня в лікарні помер 12-річний хлопчик, який був поранений на початку місяця при обстрілі Попасної Луганської області.

Найбільше постраждало дітей у

  • Донецькій області - 139,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 99,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 45,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Раніше повідомлялося, що 218 дітей, які отримали поранення в результаті російської агресії, знаходяться в медичних закладах і продовжують лікування.

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Діти війниВійна Росії проти України