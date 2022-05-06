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В Украине с начала войны погибли 223 ребенка

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Киев, Пятница 06 мая 2022 08:42
В Украине с начала войны погибли 223 ребенка Фото: в Украине с начала войны погибли 223 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 223 ребенка. При этом более 408 детей получили ранения в результате российской военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 631 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены свыше 408", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 95,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли экопарк Фельдмана в Харькове. В результате обстрелов погиб подросток.

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