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В Україні з початку війни загинули 223 дитини

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 08:42
В Україні з початку війни загинули 223 дитини Фото: в Україні з початку війни загинули 223 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в:

  • у Донецькій області - 139,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 95,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 46,
  • Миколаївській - 44,
  • Луганській - 37,
  • Запорізькій - 27,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли екопарк Фельдмана в Харкові. В результаті обстрілів загинув підліток.

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