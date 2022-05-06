В Україні з початку війни загинули 223 дитини
Фото: в Україні з початку війни загинули 223 дитини (Getty Images)
В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 223 дитини. При цьому понад 408 дітей отримали поранення в результаті російської військової агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ. За офіційними даними загинули 223 дитини, поранено понад 408", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
- у Донецькій області - 139,
- Київській - 116,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Миколаївській - 44,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли екопарк Фельдмана в Харкові. В результаті обстрілів загинув підліток.
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