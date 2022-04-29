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В Украине с начала войны погибли 219 детей

Фото: в Украине с начала войны погибли 219 детей (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 617 детей. Из них 219 погибли и 398 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 219 детей погибли и более 398 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Однако, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской-15.

В частности, в первую неделю марта на автодороге возле с. Красное Черниговского района Черниговской области на мине подорвался автомобиль, из-за чего погибли дети - 2 и 14 лет.

Также стало известно, что 7 марта во время артиллерийского обстрела оккупантами Романовского моста в г. Ирпень получил контузию 10-летний мальчик.

Кроме того, 28 апреля в результате обстрела вражескими войсками с. Циркуны Харьковской области получила ранения 10-летняя девочка, а из-за обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

Также стало известно, что 11 апреля в г. Харьков в результате артиллерийского обстрела получил ранение 9-летний мальчик.

Вместе с тем, 21 апреля в больницу Днепропетровской области был доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.

В ведомстве добавляют, что 1556 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 65-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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