В Україні з початку війни загинули 219 дітей

"Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Однак, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, в перший тиждень березня на автодорозі біля с.Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, через що загинули діти - 2 та 14 років.

Також стало відомо, що 7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м.Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.

Крім того, 28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с.Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка, а через обстріл м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

Разом з тим, 21 квітня до лікарні Дніпропетровської області було доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.

У відомстві додають, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 65-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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