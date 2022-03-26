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В Украине с начала войны погибли 136 детей

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Киев, Суббота 26 марта 2022 08:31
В Украине с начала войны погибли 136 детей Фото: В Украине с начала войны погибли 136 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 136 детей. При этом еще 199 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

"По состоянию на 8 часов 26 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибли 136 детей и пострадали 199 детей", - написала она.

При этом омбудсмен подчеркнула, что точное количество погибших и пострадавших украинских детей установить не возможно из-за боевых действий.

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