В Украине с начала войны погибли 136 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 136 детей. При этом еще 199 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook .

"По состоянию на 8 часов 26 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибли 136 детей и пострадали 199 детей", - написала она.

При этом омбудсмен подчеркнула, что точное количество погибших и пострадавших украинских детей установить не возможно из-за боевых действий.