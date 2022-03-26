В Україні з початку війни загинули 136 дітей
З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 136 дітей. При цьому ще 199 - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.
"Станом на 8 годину 26 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україну загинули 136 дітей і постраждали 199 дітей", - написала вона.
При цьому омбудсмен підкреслила, що точну кількість загиблих і постраждалих українських дітей встановити неможливо через бойові дії.
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