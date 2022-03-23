В Украине с начала войны погиб 121 ребенок, 167 - получили ранения

По состоянию на 23 марта больше всего детей погибло в Киевской области - 61, а также в Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевский - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

В частности, в Донецкой области от обстрелов российских оккупантов погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, трое детей получили ранения. В Рубежном Луганской области вчера во время бомбежек погибли двое детей.

Во временно оккупированной Буче 17 марта российские военные застрелили отца многодетной семьи на глазах его 14-летнего сына. Парень получил пулевые ранения.

Кроме того, от вражеских обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Это более 220 школ, 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киев.