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В Україні з початку війни загинула 121 дитина, 167 - отримали поранення

Фото: в Україні загинула 121 дитина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні за 27 днів війни проти Росії загинула 121 дитина. Ще 167 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Станом на 23 березня найбільше дітей загинуло в Київській області - 61, а також в Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях.

Зокрема, у Донецькій області від обстрілів російських окупантів загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення. У Рубіжному Луганської області вчора під час бомбардувань загинули двоє дітей.

У тимчасово окупованій Бучі 17 березня російські військові застрелили батька багатодітної сім'ї на очах його 14-річного сина. Хлопець отримав кульові поранення.

Крім того, від ворожих обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю. Це понад 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Раніше РБК-Україна повідомляло про обстріл Рубіжного. Російський снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, в результаті чого загинуло троє осіб, з них двоє - діти.

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