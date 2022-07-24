В Украине с начала войны открыто 1 тысячу дел за коллаборационизм

В Украине за пять месяцев войны против России правоохранители открыли более одной тысячи уголовных дел за коллаборационизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook .

"Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили уведомление о подозрении", - написал он.

При этом глава Нацполиции сообщил, что правоохранители задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Напомним, СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.

Кроме того, власти Николаева инициировали "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

В связи с этим город Николаев закроют на несколько дней. Это может произойти в течении недели-двух.