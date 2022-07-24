В Україні з початку війни відкрито 1 тисячу справ за колабораціонізм

В Україні за п'ять місяців війни проти Росії правоохоронці відкрили більше однієї тисячі кримінальних справ за колабораціонізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Національної поліції України Ігоря Клименка в Facebook .

"Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру", - написав він.

При цьому глава Нацполіції повідомив, що правоохоронці затримали понад 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму в Херсонську область.

Крім того, влада Миколаєва ініціювала "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

У зв'язку з цим місто Миколаїв закриють на кілька днів. Це може статися протягом тижня-двох.