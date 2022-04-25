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В Украине с начала войны обезвредили более 75 тысяч боеприпасов и 2 тысячи авиабомб

Фото: пиротехники обезвредили более 75 тысяч боеприпасов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с начала полномасштабной войны обезвредили более 75 тысяч боеприпасов. Кроме того, пиротехники ликвидировали 2 тысячи вражеских авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Обследовано и очищено свыше 13 тысяч гектаров территории страны - это почти 20 тысяч футбольных полей", - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Также во время разминирования освобожденных от российских оккупантов территорий Киевской области правоохранители и пиротехники обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч опасных взрывчатых предметов.

"Враг буквально засевает минами оккупированные когда-то им города. Происходит это из-за относительной дешевизны, простоты и эффективности применения и из-за того, что они могут наносить значительные потери живой силы. Неуправляемые минные заграждения и гранаты на растяжках оставляют после себя даже в квартирах и домах", - сказал заместитель министра.

Ранее мы сообщали, что на полное разминирование Киевской области понадобятся годы.

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