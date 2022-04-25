В Україні з початку війни знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів та 2 тисячі авіабомб

В Україн з початку повномасштабної війни знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів. Крім того, піротехніки ліквідували 2 тисячі ворожих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

"Обстежено та очищено понад 13 тисяч гектарів території країни - це майже 20 тисяч футбольних полів", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Також під час розмінування звільнених від російських окупантів територій Київської області правоохоронці та піротехніки виявили і знешкодили майже 5 тисяч небезпечних вибухових предметів.

"Ворог буквально засіває мінами окуповані колись ним міста. Відбувається це через відносну дешевизну, простоту й ефективність застосування та через те, що вони можуть завдавати значних втрат живої сили. Некеровані мінні загородження та гранати на розтяжках залишають після себе навіть у квартирах та будинках", - сказав заступник міністра.