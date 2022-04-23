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Саперам понадобятся годы на полное разминирование Киевской области, - ОВА

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Киевская область, Суббота 23 апреля 2022 16:36
Саперам понадобятся годы на полное разминирование Киевской области, - ОВА Фото: руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба (kyivcity gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Саперы продолжают разминирование территорий Киевской области, которые были освобождены от российских оккупантов. Однако процесс полного разминирования затянется на годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя гуманитарного направления Киевской ОВА Алексея Кулебу в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в 35 территориальных общинах Киевской области проходили боевые действия. Эти населенные пункты нужно обследовать и разминировать.

"Это огромная территория, которую сейчас в первую очередь нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы поверхностный осмотр. Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, к сожалению, что на это могут уйти годы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что после работы саперов в освобожденных населенных пунктах идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.

Напомним, в Киевской области в результате действий российских оккупантов погибли более тысячи мирных жителей.

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