В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза

Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)

Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС

В Украине начала свою работу оценочная миссия Европейского союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market - DSM).

"Команда Президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это - сверхмощные цифровые и экономические перспективы", - заявил советник президента Михаил Федоров.

По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной рады Украины уже активно работают над ним", - отметил Федоров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину прибудет оценочная миссия Европейской комиссии, которая будет оценивать украинское законодательство в сфере цифровых и телекоммуникационных услуг. По результатам визита миссия даст оценку работы украинских операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

Кроме того, в Европейском союзе заявили, что по состоянию на ноябрь прошлого года Украина демонстрировала слабый прогресс в трех сферах - реформе судопроизводства, энергоснабжения и гармонизации цифровых рынков.