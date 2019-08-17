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В Україні почала роботу оціночна місія Євросоюзу

Новини » Політика    17.08.2019 - 14:15
В Україні почала роботу оціночна місія Євросоюзу
Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС

В Україні розпочала свою роботу оціночна місія Європейського союзу за участю представників DG Connect Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single Market - DSM).

"Команда Президента чітко розуміє, що подальше прискорення економічного і соціального розвитку можливо лише за умови цифрових перетворень. Ми хочемо і готові швидко виконати всі умови, щоб стати частиною ініціативи ЄС щодо створення єдиного цифрового ринку. Для України це - надпотужні цифрові та економічні перспективи", - заявив радник президента Михайло Федоров.

На думку європейських експертів, єдиний цифровий ринок може принести об'єднаній Європі додаткові 415 млрд євро щорічно і забезпечити створення сотень тисяч робочих місць.

Стратегія спирається на європейські цінності справедливої і відкритої конкуренції, відкритого та безпечного інтернету, який забезпечує вільний потік інформації.

"Законопроект "Про електронні комунікації" внесений до переліку пріоритетних для першочергового розгляду і прийняття. Депутати з майбутнього Комітету цифрових трансформацій Верховної ради України вже активно працюють над ним", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україну прибуде оціночна місія Європейської комісії, яка буде оцінювати українське законодавство в сфері цифрових і телекомунікаційних послуг. За результатами візиту місія дасть оцінку роботи українських операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів.

Крім того, в Європейському союзі заявили, що станом на листопад минулого року Україна демонструвала слабкий прогрес у трьох сферах - реформу судочинства, енергопостачання і гармонізації цифрових ринків.

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