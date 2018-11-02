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В ЕС назвали сферы, в которых Украина демонстрирует слабый прогресс

Новости » Политика    02.11.2018 - 13:28
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые ЕС предложил для стран Восточного партнерства

Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые Европейский союз предложил для стран Восточного партнерства. Об этом говорится в исследовании "Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года".

Как отмечается в документе, Украина активно продвигается в сферах борьбы с коррупцией, реформ государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрение зоны свободной торговли с Евросоюзом, защиты доверия, визовой либерализации.

Вместе с тем, Украина демонстрирует слабый прогресс в трех сферах - реформе судопроизводства, энергоснабжения и гармонизации цифровых рынков. По состоянию на 1 сентября 2018 года в сфере судопроизводства Украина достигла значительного прогресса в принятии необходимого законодательства.

"Использование ресурсов Восточного партнерства сможет стать дополнительным фактором эффективного выполнения двустороннего измерения взаимодействия Украина-ЕС, как страны, которая уже имплементирует Соглашение об ассоциации", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, безопасность является важным приоритетом для Украины.

Напомним, по итогам І квартала 2018 года капитальные инвестиции в Украину выросли на 26,5%. Добавим, что в Украине реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2018 года в по сравнению II кварталом 2017 года вырос 3,6%.

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