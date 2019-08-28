В Украине начала работу новая налоговая служба

В Украине начала работу новая Государственная налоговая служба, которая была создана в результате разделения Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров № 682-р о начале работы ГНС было опубликовано 28 августа на правительственном портале.

"Кабинет министров передал ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта правительство приняло решение о запуске разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. На должность главы ГНС был назначен Сергей Верланов.