В Украине с начала лета утонуло почти 200 человек, из них 35 - дети

С начала июня на украинских водоемах погибло 196 человек. Из них 35 - дети.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Так, 28 июня, произошло сразу два несчастных случая в г. Бахмут Донецкой области, специалисты ГСЧС обнаружили в пруду Трубный на глубине 2 м тело утонувшего мужчины.

В тот же день в городе Лиман, на Голубых озерах водолазами было изъято на берег тело затонувшего мужчины.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде: