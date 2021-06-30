В Україні від початку літа потонуло майже 200 людей, з них 35 - діти

Від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.
Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.
Так, 28 червня, сталося відразу два нещасних випадки у м. Бахмут Донецької області, фахівці ДСНС виявили у ставку Трубний на глибині 2 м тіло потонулого чоловіка.
Того ж дня, у місті Лиман, на Голубих озерах водолазами було вилучено на берег тіло затонулого чоловіка.
Нагадаємо, що в Україні за три вихідні потонули сорок людей, серед загиблих - шість дітей.