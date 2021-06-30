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В Україні від початку літа потонуло майже 200 людей, з них 35 - діти

Автор: Марія Кучерявець

Від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

Так, 28 червня, сталося відразу два нещасних випадки у м. Бахмут Донецької області, фахівці ДСНС виявили у ставку Трубний на глибині 2 м тіло потонулого чоловіка.

Того ж дня, у місті Лиман, на Голубих озерах водолазами було вилучено на берег тіло затонулого чоловіка.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді:

  • відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • не пірнати в незнайомих місцях;
  • не залишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливати далеко і наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;
  • температура води повинна бути не нижче +17 градусів;
  • плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, що в Україні за три вихідні потонули сорок людей, серед загиблих - шість дітей.

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