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В Украине утонули 40 человек за три выходных. Среди них - шесть детей

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Украина, Вторник 22 июня 2021 10:26
В Украине утонули 40 человек за три выходных. Среди них - шесть детей Фото: в Украине за выходные утонули 40 человек (facebook.com MNS.GOV.UA)
Автор: Юлия Струк

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в Украине за три выходных утонули сорок человек. Среди погибших - шесть детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них - 6 детей! Еще 23 человека спасены. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны!" - отмечают спасатели.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что на украинских водоемах с начала лета погибло 52 человека, из которых 14 - дети.

Как писало РБК-Украина, спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется на "диких" местах отдыха.

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