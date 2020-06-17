В Украине с начала лета утонули 100 человек

Фото: спасатели (facebook.com MNS.GOV.UA)

Среди жертв - 17 детей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что с начала июня на водоемах страны утонуло 100 человек. Среди погибших - 17 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Почти сотня погибших на воде только за первый месяц лета. Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами. Как следствие - 100 утонувших, из которых 17 - дети", - указано в сообщении.

Спасатели обращают внимание, что за выходные 13-14 июня количество погибших на воде достигло отметки 24 человека, из которых трое детей.

Кроме того, ГСЧС просит родителей в период летних каникул не позволять детям самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Напомним, в Украине с начала мая утонуло уже 47 человек.

РБК-Украина также писало, что с начала года в пожарах погибли 740 украинцев; одной из основных причин гибели людей является сознательное пренебрежение ими правил пожарной безопасности.

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Автор: Юлия Струк