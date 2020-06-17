В Україні з початку літа потонули 100 людей

Фото: рятувальники (facebook.com MNS.GOV.UA)

Серед жертв - 17 дітей

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що з початку червня на водоймах країни потонуло 100 людей. Серед загиблих - 17 дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Майже сотня загиблих на воді лише за перший місяць літа. Переважно, причиною нещасть стає грубе порушення правил безпечної поведінки. Місцями для купання люди обирають найближчі до дому водойми, які часто не є безпечними та не обладнані рятувальними постами. Як наслідок - 100 потонулих, з яких 17 - діти", - вказано у повідомленні.

Рятувальники звертають увагу, що за вихідні 13-14 червня кількість загиблих на воді сягнула позначки 24 людини, з яких троє дітей.

Крім того, ДСНС просить батьків у період літніх канікул не дозволяти дітям самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Нагадаємо, в Україні з початку травня потонуло вже 47 осіб.

РБК-Україна також писало, що з початку року в пожежах загинули 740 українців; однією з основних причин загибелі людей є свідоме нехтування ними правил пожежної безпеки.

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Автор: Юлия Струк