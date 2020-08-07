В Украине с начала года зафиксировали около 1 млн кибератак

В Украине с начала 2020 года зафиксировали около одного миллиона случаев, связанных с киберугрозами. Для оперативного реагирования на такие угрозы Национальный координационный центр кибербезопасности усилил сотрудничество с частными компаниями.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

"Среди них (угроз - ред.) - сетевые атаки прикладного уровня, попытки сетевого сканирования, попытки WEB-атак, фишинг, DDoS-атаки, распространение вредоносного программного обеспечения и тому подобное", - сообщили в СНБО.

Отмечается, что только за последний месяц НКЦК подписал меморандумы о сотрудничестве с 30 частными иностранными и украинскими компаниями.

"Такой Меморандум предусматривает обмен информацией между НКЦК и отдельной конкретной организацией про киберугрозы и инциденты в сфере киберзащиты для оперативного информирования, реагирования, предупреждения возможных атак и взаимопомощи в случае необходимости", - добавили в Совете.

Напомним, на прошлой неделе из-за технических проблем не работал сайт Службы безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что кибератаку осуществили на представительство президента Украины в Крыму.

Кроме этого в конце июля были зафиксированы несколько кибератак на сайт Офиса президента.