Сайт СБУ не работает: названа причина

Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

Сейчас специалисты работают над оперативным решением ситуации

Информация на официальном сайте Службы безопасности Украины временно не обновляется. Причина - технические вопросы, которые возникли на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем Telegram-канале.

Сейчас специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии.

В пресс-службе отметили, что продолжают работать страницы СБУ в Facebook, Telegram или Twitter.

Напомним, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило о целенаправленной кибератаке.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю на сайт Офиса президента осуществили несколько кибератак.

Кроме того, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что в июне этого года произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета.