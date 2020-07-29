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На представительство президента в Крыму осуществили кибератаку

Херсон, Среда 29 июля 2020 02:19
На представительство президента в Крыму осуществили кибератаку
Фото: вирус на компьютере (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Атаку совершили подконтрольные ФСБ РФ хакеры

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило о целенаправленной кибератаке. Ее осуществили хакерские группировки, подконтрольные ФСБ РФ.

Об этом заявили в пресс-службе Представительства.

Отмечается, что атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили.

"Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыму, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю на сайт Офиса президента осуществили несколько кибератак.

Напомним, ранее Великобритания обвинила Россию в кибератаках с целью похищения данных о вакцине от коронавируса.

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