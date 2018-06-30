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Протягом червня на водоймах потонуло 12 дітей, - поліція

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 19:10
Фото: Олександр Фацевич (npu.gov.ua)
Фото: Олександр Фацевич (npu.gov.ua)

Крім того, у червні до поліції надійшло 803 звернення про зникнення дітей

У червні через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах потонули 12 дітей. Про це повідомив заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає прес-служба Нацполіції.

"Лише за перший літній місяць через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах потонули 12 дітей. Також маємо п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, чотири з яких - летальні. Тому ювенальним поліцейським необхідно посилити роз’яснювальну роботу не тільки серед дітей, а й серед дорослих", - зазначив Фацевич.

Крім того, він повідомив, що у червні до поліції надійшло 803 звернення про зникнення дітей, 789 з них були розшукані.  За невиконання обов’язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності притягнуто вже понад півтори тисячі батьків.

Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що на водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб.

У Миколаївській області у ДТП загинули двоє людей, ще двоє госпіталізовані На водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб, - ДСНС
Теги публікації: водоемы, дети, загиблі, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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