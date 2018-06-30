Протягом червня на водоймах потонуло 12 дітей, - поліція

Крім того, у червні до поліції надійшло 803 звернення про зникнення дітей

У червні через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах потонули 12 дітей. Про це повідомив заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає прес-служба Нацполіції.

"Лише за перший літній місяць через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах потонули 12 дітей. Також маємо п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, чотири з яких - летальні. Тому ювенальним поліцейським необхідно посилити роз’яснювальну роботу не тільки серед дітей, а й серед дорослих", - зазначив Фацевич.

Крім того, він повідомив, що у червні до поліції надійшло 803 звернення про зникнення дітей, 789 з них були розшукані. За невиконання обов’язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності притягнуто вже понад півтори тисячі батьків.

Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що на водоймах України з початку року загинули майже 500 осіб.