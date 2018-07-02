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У Київській області в річці потонули двоє дітей

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 13:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У річці загинули двоє хлопчиків 2011 року народження

У Київській області в річці Рось потонули двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 червня о 19:20 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про те, що близько 17-ї години напроти районного будинку культури поблизу річки Рось зникло двоє дітей 2011 року народження", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що двоє дітей граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.

"О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню", - йдеться у повідомленні.

Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах України потонули 12 дітей. 

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Теги публікації: Київська область, ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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