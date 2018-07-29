В Україні з початку року на водоймах загинули більше 700 осіб

З початку липня на водоймах загинуло 189 українців

В Україні з початку 2018 року на водоймах загинули 704 людини. З початку липня загинуло 189 українців, йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 704 людини, з яких 70 дітей. При цьому врятовано 561 людина, у тому числі 103 дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні через відсутність належного контролю з боку дорослих у водоймах потонули 12 дітей.

Зокрема, у Львівській області в річці потонув 11-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що в Харківській області в селі Сенькове двоє маленьких дівчаток потонули в штучному ставку у власному дворі.

Окрім того, у червні, у Київській області в річці Рось потонули двоє дітей.

Рятувальники встановили, що двоє дітей граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.