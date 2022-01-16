В Украине с начала года провалились под лед 17 человек, среди них есть дети 

На водоемах Украины с начала 2022 года погибли 17 человек, из которых двое - дети. Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Только за две первые недели нового года на водных объектах страны погибло 17 человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в ГСЧС обнародовали правила поведения на льду, а именно:
По информации ГСЧС, безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров.
В частности, для оборудования катка или рыбалки - не менее 10-12 сантиметров, для массового катания на льду - 25 сантиметров.
Напомним, в декабре 2021 года на украинских водоемах погиб 31 человек. Из которых трое - дети.