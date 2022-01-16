В Україні з початку року провалилися під кригу 17 людей, серед них є діти 

"Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:

не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,

не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,

не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,

не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега,

під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 метрів,

поруч з лункою варто тримати дошку або велику гілку.

За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів.

Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі - не менше 10-12 сантиметрів, для масового катання на льоду - 25 сантиметрів.