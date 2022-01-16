В Україні з початку року провалилися під кригу 17 людей, серед них є діти 

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє - діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Лише за два перші тижні нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, із них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим у ДСНС оприлюднили правила поведінки на льоду, а саме:
За інформацією ДСНС, безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів.
Зокрема, для обладнання ковзанки або риболовлі - не менше 10-12 сантиметрів, для масового катання на льоду - 25 сантиметрів.
Нагадаємо, у грудні 2021 року на українських водоймах загинула 31 людина. З яких троє - діти.