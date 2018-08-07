В Украине с начала года в ДТП погибли более 1,5 тыс. человек

С начала года в Украине произошло более 81 тыс. ДТП

В Украине за семь месяцев 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 1 545 человек. Об этом на селекторном совещании в МВД Украины заявил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, за семь месяцев зарегистрировано 81 006 ДТП, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибли 1 545 человек и 15 647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года.

"Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%)", - отметил он.

По его словам, на сегодня с начала операции "Перевозчик" проверены более 48 тыс. транспортных средств. По результатам проверки, около 2,5% от осмотренных автобусов технически неисправны. Кроме того, 214 транспортных средств переоборудованы с нарушениями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области пьяный водитель насмерть сбил двух человек.