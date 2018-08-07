В Україні з початку року в ДТП загинули понад 1,5 тис. осіб

З початку року в Україні сталося понад 81 тис. ДТП

В Україні за сім місяців 2018 року в дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) загинули 1 545 осіб. Про це на селекторній нараді в МВС України заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, за сім місяців зареєстровано 81 006 ДТП, що на 10% менше ніж у 2017 році. З них 12 090 ДТП з постраждалими (на 16% менше), в яких загинуло 1 545 осіб і 15 647 осіб травмовано, що на 8,5% і 16,5% менше показника попереднього року.

"Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення швидкості (34%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть (8%), порушення правил дорожнього руху пішоходами (8%), недотримання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%) і керування транспортним засобом у нетверезому стані (4%)", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні з початку операції "Перевізник" перевірено понад 48 тис. транспортних засобів. За результатами перевірки, близько 2,5% від оглянутих автобусів технічно несправні. Крім того, 214 транспортних засобів переобладнано з порушеннями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Херсонській області п'яний водій на смерть збив двох людей.