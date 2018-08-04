В Херсонской области пьяный водитель насмерть сбил молодых супругов

Без родителей остались двое несовершеннолетних детей

В Херсонской области водитель ВАЗ-2106 насмерть сбил молодых супругов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в пгт Чаплинка около 21:00 3 августа. Наезд совершил 43-летний житель Каланчакского района. Его задержали и назначили ряд экспертиз.

24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что водитель - военный комиссар и во время ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам Сарган, без родителей остались двое несовершеннолетних детей.

Скриншот (facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, 3 августа во Львовской области автомобиль врезался в бетоновоз, в результате чего пострадали 5 человек. Среди пострадавших четырнадцатилетняя девочка.