В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, - Шмыгаль

В Украине начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания. Продукты будут выдавать жителям прифронтовых городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые сейчас находятся на линии соприкосновения.

Раньше Кабинет министров принял постановление по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.