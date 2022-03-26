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В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 11:54
В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания. Продукты будут выдавать жителям прифронтовых городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые сейчас находятся на линии соприкосновения.

Раньше Кабинет министров принял постановление по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

Наименование

Объем на одного человека в месяц, килограммов

Зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки

12,14

Крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы

2

Макаронные изделия

1

Масло подсолнечное

1

Консервы мясные, рыбные, бобовые

2,5

Сахар

1

Молоко пастеризованное или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока)

5

Хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники)

1

Чай, кофе

0,2

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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