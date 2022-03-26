В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, - Шмыгаль
В Украине начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания. Продукты будут выдавать жителям прифронтовых городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые сейчас находятся на линии соприкосновения.
Раньше Кабинет министров принял постановление по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.
Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.
Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.
|
Наименование
|
Объем на одного человека в месяц, килограммов
|
Зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки
|
12,14
|
Крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы
|
2
|
Макаронные изделия
|
1
|
Масло подсолнечное
|
1
|
Консервы мясные, рыбные, бобовые
|
2,5
|
Сахар
|
1
|
Молоко пастеризованное или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока)
|
5
|
Хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники)
|
1
|
Чай, кофе
|
0,2
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.