В Украине можно предотвратить 84% случаев преждевременной смерти, - ООН

Из общего количества случаев преждевременной смерти в Украине можно предотвратить 84%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз на сайте ООН по итогам конференции с участием представителей Минздрава Украины.

По данным ООН, причиной 84% случаев преждевременной смерти являются сердечно-сосудистые, диабет, рак, хроническая обструктивная болезнь легких и психические болезни. При этом мужчины в возрасте от 30 до 65 лет составили почти 30% всех украинцев, которые умерли от неинфекционных болезней в 2017 году.

"Вероятность умереть в возрасте от 30 до 70 лет в Украине выше, чем в любой другой стране Европы. Для мужчин риск в два раза выше, чем для женщин", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что большая часть неинфекционных заболеваний связана с употреблением табака, низкой физической активностью, нездоровым питанием и другими факторами, которые можно предотвратить.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы. Социологическое исследование продемонстрировало, что распространенность курения среди молодежи 18-30 лет составляет 27,6%, в том числе среди мужчин - 42,8%, среди женщин - 11,4%.

По данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек, из них 600 тыс. пассивных курильщиков.