В Украине могут запретить занимать должности в Кабмине пойманным на плагиате

В Украине могут запретить занимать должности в Кабинете министров претендентам, пойманным на плагиате. Соответствующий законопроект №3758 поддержал комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.

"Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения. Комитет принял заключение, что проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - сказано в сообщении.

Документ предусматривает дополнительные требования к претендентам на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии (искусств). Их диссертации будут проходить обязательную проверку на плагиат. Лица, в диссертациях которых найдут нарушения академической добродетели, не смогут занять пост руководителя учебного заведения.

Кроме того, лицам, в отношении которых в порядке, определенном законодательством, зафиксировали плагиат, запретят занимать должности членов Кабинета министров и должности государственной службы.