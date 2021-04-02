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В Украине могут запретить занимать должности в Кабмине пойманным на плагиате

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 17:33
В Украине могут запретить занимать должности в Кабмине пойманным на плагиате Фото: в Украине могут закрыть доступ к работе в Кабмине за плагиат (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить занимать должности в Кабинете министров претендентам, пойманным на плагиате. Соответствующий законопроект №3758 поддержал комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Принятие проекта, по мнению авторов, сделает невозможным попадание на общественно важные должности лиц, чьи этические принципы и профессионализм вызывают сомнения. Комитет принял заключение, что проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - сказано в сообщении.

Документ предусматривает дополнительные требования к претендентам на должности руководителей учебных заведений, которые имеют научную степень кандидата, доктора наук или доктора философии (искусств). Их диссертации будут проходить обязательную проверку на плагиат. Лица, в диссертациях которых найдут нарушения академической добродетели, не смогут занять пост руководителя учебного заведения.

Кроме того, лицам, в отношении которых в порядке, определенном законодательством, зафиксировали плагиат, запретят занимать должности членов Кабинета министров и должности государственной службы.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что в работах главы Минобразования Сергея Шкарлета снова обнаружили признаки плагиата. В одной из его докторских диссертаций оказалось 87,5% совпадений с работами других ученых.

Как писало РБК-Украина, коллегия судей Конституционного суда отказались рассматривать конституционность назначения Сергея Шкарлета главой МОН.

Так, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226. Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!".

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